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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В ЦСКА отреагировали на невызов Чалова в сборную России

01 Апреля 2023 • 11:22 Комментировать

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о невызове нападающего команды Фёдора Чалова в сборную России.

«Карпин решил сделать ставку на других нападающих. Ничего не потеряно. У Феди все впереди. Он доказывает это своей игрой, статистикой», - передает слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне чемпионата России Чалов провел 20 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с ЦСКА рассчитан до середины 2024 года.

В марте сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) и отпраздновала победу над Ираком (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов
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