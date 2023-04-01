Карвальо назвал лучшего игрока ЦСКА в истории

Бывший полузащитник московского ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории «армейского» клуба.

«Лучший игрок в истории ЦСКА? Я! Я лучший игрок (смеется)», - приводятся слова бразильца на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Даниэль защищал цвета московского коллектива с 2004 по 2009 год. Карвальо принял участие в 146 поединках за столичную команду, в которых записал на свой счет 26 забитых мячей и 45 результативных передач. Вместе с ЦСКА бразилец два раза становился чемпионом России и четырежды брал кубок страны.