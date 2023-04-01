Прогноз на матч «Зенит» - «Урал» от Бубнова

Экс-игрок сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о предстоящей встрече петербургского «Зенита» и екатеринбургского «Урала» в матче 21-го тура чемпионата России.

«2:0. Обычно «Зенит» очки дома не теряет, но проблем команды это не отменяет. Побеждать на классе уже не получается, надо выкладываться на полную», - цитирует Александра издание Sportbox.

Матч «Зенит» - «Урал» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 1 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.