Бубнов назвал точный счёт матча «Спартак» - «Ахмат»

В матче 21-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на своем поле примет грозненский «Ахмат». Своим мнением по этому поединку поделился экс-защитник «народной команды» Александр Бубнов.

«2:1. В Оренбурге «Спартак» получил чувствительный удар, их растерзали. В этом сезоне еще никто так «красно-белых» не возил. Чтобы победить «Ахмат», нужно будет забить как минимум дважды», - цитирует Александра Sportbox.

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» состоится сегодня, 1 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начала поединка запланировано в 16:30 по московскому времени.