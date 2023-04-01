Мелёшин сделал прогноз на матч «Спартак» - «Ахмат»

Экс-игрок московского «Спартака», а в настоящий момент тренер академии «красно-белых» Алексей Мелёшин высказался касательно предстоящего поединка между подопечными Гильермо Абаскаля и грозненским «Ахматом» в рамках 21-го тура Премьер-лиги.

«Ожидаю, что «Спартак» сможет одержать победу над «Ахматом». Слаженные командные взаимодействия, настрой, реализация моментов и хорошая игра в обороне – компоненты удачной игры», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Матч «Спартака» против «Ахмата» состоится сегодня, 1 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.