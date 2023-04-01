Бизнесмен Садыгов: «Химки» останутся в РПЛ, сто процентов»

Подмосковные «Химки» смогут остаться в Российской премьер-лиге. Об этом в разговоре с журналистом заявил бизнесмен Туфан Садыгов.

«Всякое может быть, клуб может вылететь в ФНЛ или остаться в РПЛ. Это спортивный принцип, кто сильнее тот и играет. Мне кажется, что «Химки» останутся в РПЛ, сто процентов!» - передает слова Садыгова издание «Спорт-Экспресс».

После 20 туров Российской премьер-лиги подмосковный коллектив набрал 13 баллов и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. «Химки» отстают от идущего на 14-й строчке воронежского «Факела» на четыре очка.