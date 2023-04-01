Бубнов сделал прогноз на матч «Динамо» - «Сочи»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между московским «Динамо» и «Сочи» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги.

«1:0. «Динамо» продолжает гонку за место в тройке и в последних двух турах выгрызало победы. К тому же у «бело-голубых» была важная с психологической точки зрения игра с «Зенитом», - передает слова аналитика Sportbox.

«Динамо» примет «Сочи» на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 1 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка пройдет на Liveresult.ru.

«Динамо» занимает четвертое место в таблице, а «Сочи» идет девятым.