Бубнов дал прогноз на матч «Пари НН» - «Локомотив»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов поделился ожиданиям от поединка между «Пари НН» и столичным «Локомотивом» в рамках 21-го тура Премьер-лиги.

«0:1. Сейчас на «железнодорожников» уже не давит место в таблице, они могут играть спокойно. Поможет и то, что тренер хорошо знает соперника, - приводит слова Бубнова издание Sportbox.

Матч «Пари НН» - «Локомотив» состоится сегодня, 1 апреля, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.

По итогам 20 туров хозяева занимают 13-е место, а гости располагаются на 11-й строчке.