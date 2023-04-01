Уткин: «Дзюба - мой кормилец»

Блогер и журналист Василий Уткин высказался о нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Мы выкладываем на ютубе шортсы. Они набирают среднее количество просмотров, а вот последний шортс с Дзюбой набрал более 130 тысяч просмотров. Дзюба - кормилец. РПЛ, экспертов и мой тоже», - заявил Василий на своем канале в ютубе.

Напомним, что Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале, подписав трудовое соглашение до завершения сезона.

Артём провел за «железнодорожников три поединка в Премьер-лиге. Нападающий записал на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.