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Уткин: «Дзюба - мой кормилец»

01 Апреля 2023 • 08:49 Комментировать

Блогер и журналист Василий Уткин высказался о нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Мы выкладываем на ютубе шортсы. Они набирают среднее количество просмотров, а вот последний шортс с Дзюбой набрал более 130 тысяч просмотров. Дзюба - кормилец. РПЛ, экспертов и мой тоже», - заявил Василий на своем канале в ютубе.

Напомним, что Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале, подписав трудовое соглашение до завершения сезона.

Артём провел за «железнодорожников три поединка в Премьер-лиге. Нападающий записал на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Василий Уткин Артём Дзюба
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