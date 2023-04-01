Янбаев: «Российским игрокам не надо ехать в условный «Галатасарай»

Бывший российский защитник, а ныне футбольный функционер Ренат Янбаев уверен, что российским игрокам стоит избегать чемпионатов на подобие турецкого и стараться попасть сразу в одну из сильнейших лиг Европы.

«Уезжать из РПЛ надо только в сильную европейскую лигу, даже в условный «Галатасарай» переходить не надо, Франция, Италия – это минимум. Но топовых игроков, которые могут потянуть такие лиги, у нас меньше 10», - рассказал Янбаев Metaratings.

Напомним, минувшей зимой двух российских игроков наиболее активно сватали в Турцию. Первый – Дмитрий Баринов, который мог перейти в «Бешикташ». Второй – молодой талант «Динамо» Арсен Захарян, слухи о его переходе в «Галатасарай» не утихали вплоть до конца зимы.