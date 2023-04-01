Торбинский объяснил, почему не перешёл в «Валенсию»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Торбинский рассказал, что имел варианты продолжения карьеры в европейских клубах.

«Шли разговоры, там «Лион» был. Потом, когда из «Спартака» уходил в «Локомотив», была «Валенсия». Почему не получилось? В России всё хорошо было. Мне зарплату прибавили, и всё», - заявил Торбинский на ютуб-канале «Мяч Production».

Дмитрий является воспитанником «Спартака». За первую команду «красно-белых» он выступал с 2002 по 2007 год. В составе сборной России Торбинский провел 30 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.