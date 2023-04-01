Дивеев высказался об интересе лондонского «Арсенала»

Защитник сборной России и московского ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос об интересе к нему со стороны лондонского «Арсенала».

«Правда, что мной интересовался «Арсенал»? Честно, не знаю. Узнавал у агента, он говорит: «может быть, не твоё дело знать. Твоё дело - тренироваться, работать, доказывать», - поведал защитник в эфире «Коммент.Шоу» на ютубе.

Дивеев выступает за ЦСКА с июля 2019 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2023/2024.

В текущем розыгрыше РПЛ Игорь провел 11 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.