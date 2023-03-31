​Тарханов: «Сборная легионеров РПЛ создаст неприятности сборной России»

Известный российский специалист Александр Тарханов ранее уже делился своим мнением о товарищеском матче между сборной России и командой, которая будет составлена из лучших легионеров российского чемпионата. Тарханов добавил, что опасается ставить на сборную России в таком гипотетическом поединке.

- В РПЛ есть много сильных легионеров, которые играли бы в основном составе национальной команды. Тот же Малком, Вендел и Промес. Сборная легионеров РПЛ способна доставить неприятности подопечным Карпина, - цитирует слова Тарханова «РБ Спорт».

В последнее время российская сборная вынуждена довольствоваться исключительно товарищескими матчами.