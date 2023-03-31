Тарасов считает, что наставник 2DROTS мог бы тренировать клуб РПЛ

Любительский клуб 2DROTS удивляет всех и вся, не так давно команда переиграла в товарищеском матче московский ЦСКА. Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов высоко ценит способности главного тренера клуба Дмитрия Кузнецова.

Он утвердительно ответил на вопрос, мог бы Кузнецов тренировать команду высшей лиги российского футбола, а также выразил надежду, что у него появится такой шанс.

- На него стоит обратить внимание, потому что я его знаю достаточно хорошо. Если у него есть желание работать в профессиональном футболе, то я думаю, что у него все возможности для этого есть. Думаю, после этих игр кто-то должен обратить внимание, - цитирует Тарасова «РБ Спорт».