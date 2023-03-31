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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шмаров: «Надо отменить паспорта болельщиков и разрешить продажу пива на стадионах»

31 Марта 2023 • 22:23 Комментировать

Вывший футболист московского «Спартака» Валерий Шмаров прокомментировал новости о том, что на российских стадионах могут снова разрешить продажу пива. Он считает это бессмысленным, покуда в т же время российские футбольные чиновники будут продвигать систему Fan ID.

- Стоит ли возвращать пиво на российские стадионы? А кто его будет пить при Fan ID? Надо отменить паспорта болельщиков и разрешить продажу пива на стадионах, - цитирует слова игрока «РБ Спорт».

Напомним, что в субботу, первого апреля, в российском чемпионате высшей лиги стартует двадцать первый тур. 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Шмаров Пиво fan id
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