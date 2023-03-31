Шмаров: «Надо отменить паспорта болельщиков и разрешить продажу пива на стадионах»

Вывший футболист московского «Спартака» Валерий Шмаров прокомментировал новости о том, что на российских стадионах могут снова разрешить продажу пива. Он считает это бессмысленным, покуда в т же время российские футбольные чиновники будут продвигать систему Fan ID.

- Стоит ли возвращать пиво на российские стадионы? А кто его будет пить при Fan ID? Надо отменить паспорта болельщиков и разрешить продажу пива на стадионах, - цитирует слова игрока «РБ Спорт».

Напомним, что в субботу, первого апреля, в российском чемпионате высшей лиги стартует двадцать первый тур.