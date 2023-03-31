Митрофанов рассказал, кто входит в рабочую группу по возвращению российского футбола в Европу

Уже несколько месяцев генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов участвует в заседаниях рабочей группы, которая пытается вернуть российский футбол в Европу. Митрофанов рассказал о том, кто входит в состав группы. Это, по его словам, высшие должностные лица УЕФА и российского футбола также.

- Руководство УЕФА. Это генеральный секретарь Теодор Теодоридис, все его замы, один из заместителей генерального секретаря ФИФА. Соответственно с нашей стороны я, Денис Рогачев - мой заместитель, отвечающий за правовой блок. В обсуждении вопросов по клубам также участвует Александр Алаев, - цитирует слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, что российский спорт находится под огромным давлением уже много лет, а в прошлом году санкции добрались и до российских футбольных клубов в связи с событиями на Украине.