Митрофанов: «Кулуарно в Европе все выступают за участие российского футбола в международных соревнованиях»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о том, как проходит работа группы, в которую входят представители ФИФА, УЕФА и РФС на тему возможного возвращения российского футбола в европейские турниры. По его словам, очень многие в Европе понимают необходимость такого шага.

- Кулуарно вся футбольная европейская общественность понимает неспортивную природу решения и выступает за участие российского футбола в международных соревнованиях, - цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, что российский футбол оказался под санкциями из-за политического противостояния, спровоцированного событиями на Украине.