Масалитин: «Уралу» будет очень трудно с «Зенитом»

В российском чемпионате начинаются матчи двадцать первого тура, питерскому «Зениту», лидирующему в турнирной таблице, предстоит сразиться с «Уралом». Бывший российский нападающий Валерий Масалитин считает, что уральцам, несмотря на их положительные выступления последних недель и даже месяцев, будет невероятно сложно против «Зенита».

- «Зениту» некуда отступать, они вылетели из Кубка, проиграли ЦСКА. Дома они постараются доказать, что являются сильнейшей командой чемпионата. «Уралу» будет очень трудно, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

Матч между «Зенитом» и «Уралом» состоится 1 апреля.