Масалитин: «Спартак» приложит все усилия для победы»

Выступавший в прошлом за московский «Спартак» Валерий Масалитин уверен в том, что московский «Спартак» будет делать все возможное в противостоянии с грозненским «Ахматом», после того, как в предыдущем туре был бит в Оренбурге местным клубом. Напомним, что завтра в России стартуют матчи очередного, двадцать первого тура российского чемпионата.

- Думаю, «Спартак» приложит все силы для победы. Красно-белым должна была пойти пауза на игры сборных на пользу. Они хотят доказать, что поражение от «Оренбурга» было случайным, - цитирует слова Масалитина Газета.ru.

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» состоится первого апреля.