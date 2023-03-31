Ренан может пропустить несколько матчей «Зенита» в апреле

Защитник Роберт Ренан не сразу прибыл в расположение «Зенита» после зимнего трансфера. Дело в том, что бразилец представлял свою страну на молодёжном чемпионате Южной Америки. В обозримом будущем Ренан может снова уехать из лагеря «Зенита». Бразилец попал в список игроков, которые вызваны в молодёжную сборную Бразилии (до 20 лет). С 15 по 27 апреля команда проведёт товарищеские матчи против Доминиканской Республики, Ирака и кого-то из пары Узбекистан – Сенегал.

Во второй половине апреля «Зенит» сыграет против «Ростова» (16 апреля), «Динамо» (базовый день тура – 23 апреля) и «Крыльев Советов» (базовый день тура – 30 апреля).