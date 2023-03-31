Дивеев раскрыл лайфхак Дзюбы на поле

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев раскрыл один приём, который на футбольном поле использует нападающий «Локомотива» Артём Дзюба.

«У Дзюбы есть лайфхак в игре против защитников. Он берёт твою майку с правой стороны, и если ты вылезаешь с левой стороны, он берёт рукой и разворачивает тебя в другую сторону, не туда, куда ты бежишь. И это же надо правильно сделать, в момент», - рассказал Дивеев в новом выпуске программы «Коммент.Шоу».

ЦСКА после 20 сыгранных туров занимает пятую строчку в таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч чемпионата команда проведёт 2 апреля – против «Факела» на выезде.

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