Дивеев объяснил, почему Лукаку его не удивил

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев высказался о своей давней фразе. Как-то после матча против Бельгии Дивеев сказал, что Ромелу Лукаку его ничем не удивил.

«Я не отказываюсь от этой фразы. Может, я сказал неправильно. Люди просто неправильно поняли. Когда я выходил на второй тайм, Саламыч [Черчесов] мне рассказывал: «Вот Лукаку, он хорошо бежит, хорошо открывается». Это понятно. Но я думал, что в единоборствах он будет намного сильнее. Я стоял рядом с ним, он очень здоровый, гора мышц. Когда ты слышишь «Лукаку», то думаешь, что это космос какой-то. Но когда выходишь против него, то нет такого, чтобы он прям выделялся», - сказал Дивеев в программе «Коммент.Шоу».