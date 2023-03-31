Дивеев назвал самых сложных соперников, с которыми пересекался

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о самых сложных соперниках, с которыми он сталкивался на поле.

«Против Влашича было сложнее всего», - сказал Дивеев в программе «Коммент.Шоу», которая вышла на YouTube. «Если взять игроков, против которых было сложнее всего играть, понятно, это Модрич, 100%, и Влашич», - добавил защитник московской команды.

В настоящий момент ЦСКА готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против «Факела». Команды пересекутся в воскресенье, 2 апреля.

На текущий момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.