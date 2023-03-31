Дивеев отреагировал на слухи о «Зените»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев стал гостем нового выпуска программы «Коммент.Шоу». 23-летний футболист дал комментарий по поводу слухов о своём возможном переходе в питерский «Зенит».

«Я подпишу контракт с «Зенитом»? Я даже об этом сам не знаю», - сказал Дивеев со смехом.

За ЦСКА Игорь Дивеев выступает с февраля 2019 года. С тех пор защитник провёл 120 официальных матчей, в которых забил 10 голов.

ЦСКА на текущий момент располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч Премьер-лиги команда Владимира Федотова проведёт 2 апреля – против «Факела» на поле соперника.