Тарханов поддержал идею матча сборной России и команды легионеров РПЛ

Известный специалист Александр Тарханов высказался об идее проведения матча между сборной легионеров РПЛ и национальный командой России.

«Идея товарищеского матча между сборной легионеров РПЛ и национальный командой России — интересная. Думаю, болельщики с большим удовольствием посмотрят такое событие», — заявил бывший наставник «Урала» в интервью изданию«РБ Спорт».

По его мнению, в Премьер-лиге собран большой набор футболистов, которые могли бы выступать в футболке российской национальной команды, упомянув в качестве примера Малкома, Вендела и Квинси Промеса. Тарханов считает, что такая команда составит конкуренцию сборной России.

Напомним, что с момента отстранения отечественного футбола от международных турниров подопечные Валерия Карпина провели пять матчей, одержав две победы при трёх ничейных результатах.