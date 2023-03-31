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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раскрыты планы «Спартака» на трансферное лето

31 Марта 2023 • 15:24 Комментировать (1)

«Спартак» активно строит планы на летнюю трансферную кампанию. Московский клуб рассчитывает усилить состав своей команды.

По данным «Спорт-Экспресса», главная задача «красно-белых» на трансферное лето заключается в усилении оборонительной линии. Так, «Спартак» хочет подписать двух игроков – центрального защитника и крайнего защитника. Во втором случае москвичи в идеале надеются подписать футболиста, способного действовать и на правом, и на левом фланге.

Кроме того, «Спартак» хочет подписать опорного полузащитника. Также «красно-белые» думают о возможной покупке качественного игрока в атакующую группу, но эта опция не обязательна.

Сейчас «Спартак» готовится к домашнему матчу Премьер-лиги против «Ахмата». Команды сыграют в субботу, 1 апреля.

После 20 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
31 Марта 2023 в 16:14
ай.. стих..
быть хрюнделЁм Дано Не Кажному
не кажному дано быць хрюндилём
намазав булку с гречкай маслицем
лететь над стадиком хрю-лыча журавлём
нам не понять восторгов поросятковых
и визга радости при виде гуляша
конец один...
ты станешь атбивною
на ярком празднике -
на празднике бомжа..
А-ха-ха-ха! )))
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