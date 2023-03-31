Газзаев высказался о Путине

Известный российский тренер Валерий Газзаев высказался о президенте России Владимире Путине.

«Когда Путин стал исполнять обязанности президента России, было очевидно, что это сильный, волевой, уверенный и ответственный лидер. Человек слова. Мы видим, какой страну он принял, и в какой живем сейчас. Вот такой человек и нужен России», - сказал Газзаев, чьи слова приводит на своих страницах сайт «Матч ТВ».

Напомним, что в 2005 году под руководством Валерия Газзаева ЦСКА выиграл Кубок УЕФА.

Ранее Владимир Путин поручил упростить систему Fan ID для болельщиков до начала мая. Сообщалось, что предложения уже были направлены правительству. Как известно, после внедрения обязательных паспортов болельщика на матчи стало ходить мало зрителей.