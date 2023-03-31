В главных слухах недели вы узнаете, почему Юлиана Нагельсманна уволили из «Баварии», каким образом Лионель Месси может обойти Криштиану Роналду по деньгам, и где решил играть Килиан Мбаппе. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Тренера «Баварии» уволили из-за девушки

Недавно «Бавария» приняла решение об увольнении Юлиана Нагельсманна с должности главного тренера. Клуб объяснил это отсутствием прогресса команды, но в прессе появлялась и другая информация. Сообщалось, например, что боссы «Баварии» не оценили поездку Нагельсманна на горнолыжный курорт в момент, когда он должен был быть сосредоточен на финишном отрезке сезона. Также проскакивали слухи, что на увольнение Нагельсманна повлияла его девушка Лена. Она работает в газете Bild, и футболисты, зная об этом, чувствовали себя зажато в раздевалке. Как следствие, атмосфера в раздевалке была испорчена.

Геркус метит обратно в «Локомотив»

Немного о российском футболе. На прошлой неделе глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных встречался с Ильёй Геркусом, который недавно покинул пост президента «Торпедо». Ходят слухи, что Геркус обсуждал с Нагорных своё возможное возвращение в «Локомотив». Функционер якобы претендует на должность генерального директора, которую в обозримом будущем может покинуть Владимир Леонченко.

Месси обойдёт Роналду по деньгам

Слухи о будущем Лионеля Месси поступают полным ходом, причём самые разные. Если отталкиваться от СМИ, то в течение дня аргентинец может договориться в «ПСЖ» в новом контракте, решить вернуться в «Барселону», а потом думать об экзотическом предложении из МЛС или Саудовской Аравии.

На неделе в прессу проскакивала информация о том, что при переезде в МЛС Месси будет получать зарплату от всех клубов лиги. Клубы уже якобы дали на это добро на одном из собраний. Идея заключается в том, что платить Лионелю будут все, ведь из-за финансовых правил лиги в одиночку ни один клуб не потянет игрока. При этом аргентинец сам выберет себе команду. Остальные тоже будут в плюсе, ведь приезд Месси повлечёт за собой значительный скачок стоимости телевизионных прав и других коммерческих доходов.

Также на днях СМИ писали о том, что у Месси есть предложение от «Аль-Хиляля». Оно очень выгодно с финансовой точки зрения – саудовский клуб готов платить Лео больше, чем «Аль-Наср» платит Роналду. Снова увидеть Месси и Криштиану в одной лиге было бы интересно.

Зидан выдвинул условия «Реалу»

Продолжаются разговоры о возможном третьем пришествии Зинедина Зидана в «Реал». Француз якобы является первым кандидатом для мадридского клуба на случай увольнения Карло Анчелотти. Есть информация, что Зидан уже выдвинул «сливочным» несколько условий. Так, француз хочет, чтобы в его штаб вошёл специалист по физической подготовке Грегори Дюпон. Ещё Зинедин настаивает на сохранении в команде Эдена Азара и подписании Райана Шерки из «Лиона».

Рангник отказал Роналду в капитанской повязке

Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» прошлой осенью, но слухи о пребывании португальца на «Олд Траффорд» временами продолжают проскакивать в прессе. Есть информация, что в 2021 году Роналду просил у тогдашнего главного тренера «красных дьяволов» Ральфа Рангника капитанскую повязку. Немец отказался и оставил капитаном Гарри Магуайра, что огорчило Криштиану.

Мбаппе будет играть в Испании

В «Реале» может оказаться не только Зидан, но и Килиан Мбаппе. Если верить слухам, звёздный французский форвард уже сообщил мадридскому клубу о готовности приехать на «Сантьяго Бернабеу». Вопрос теперь заключается в сроках. Осуществить трансфер Мбаппе ближайшим летом «Реалу» будет сложно, ведь «ПСЖ» настроен удержать нападающего и строить команду вокруг него. Возможно, «сливочным» придётся подождать ещё один год.

Слухи собирал Александр Тихий.