Кипяткова: «Надо доказывать, что чемпионство не было случайным»

Защитница «Зенита» Любовь Кипяткова рассказала о целях команды на сезон.

«Нам самим сейчас про чемпионство надо забыть — оно уже прошло. При этом надо доказывать, что оно не было случайным», - приводит слова Кипятковой «Матч ТВ».

Спортсменка заявила о том, что ранее ходили разговоры о не совсем чистой победе «сине-бело-голубых» в национальном чемпионате, в связи с чем у коллектива возникает желание доказать всю справедливость того триумфа.

Петербургские футболистки выиграли три первых матча Суперлиги нынешнего сезона с общим счётом 11:1 (5:0 с «Крыльями Советов», 3:1 с «Краснодаром», 3:0 с «Рубином»).