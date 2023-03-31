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Казиахмедов: «Хиддинк Биджиеву очень доверял»

31 Марта 2023 • 12:44 Комментировать

Бывший генеральный директор «Анжи» Айваз Казиахмедов вспомнил о селекционной составляющей развития махачкалинского клуба.

Специалист заявил, что абсолютно никакого отношения к селекции не имел, вся работа в данном направлении велась спортивным директором Хасаном Биджиевым.

«Хиддинк ему очень доверял. Кстати, я был инициатором приглашения Биджиева», - приводит слова Казиахмедова «Спорт-Экспресс».

По словам эксперта, на вышеназванную должность было довольно много кандидатов, однако он сумел настоять на важности нахождения в клубе именно Хасана Биджиева.

«Меня он просто поражал - казалось, знает всех людей в мире, которые могут помочь информацией!» - добавил Казиахмедов.

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Евро-Футбол.Ру,
Гус Хиддинк Анжи Айваз Казиахмедов Хасан Биджиев
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