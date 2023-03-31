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Газзаев: «У Акинфеева были хорошие предложения из Европы»

31 Марта 2023 • 12:08 Комментировать

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев рассказал историю о легендарном «армейском» вратаре Игоре Акинфееве.

«У него были хорошие предложения из Европы — из АПЛ, например. В частности из лондонского «Арсенала». Но он патриот своей страны и клуба, выдающаяся личность», - цитирует Газзаева «Матч ТВ».

По словам 68-летнего специалиста, решение не переходить в клуб из столицы Англии было принято самим футболистом, ни о каком срыве переговоров речи не идёт.

Игорь Акинфеев на протяжении всей своей карьеры выступает за московский ЦСКА. В данный момент «красно-синие» входят в пятёрку лучших команд чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Арсенал Лондон Игорь Акинфеев Валерий Газзаев Европа
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