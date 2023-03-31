Камил Гаджиев: «Популярнее обычного футбола медийный не станет»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о большой популярности медийного футбола в России.

Гаджиев считает, что медийный футбол создаёт вокруг себя большое количество контента, который любит молодая аудитория. При этом Гаджиев не верит в то, что мадиалига по популярности превзойдёт профессиональный футбол.

«Популярнее обычного футбола медийный не станет, но он более популярен у молодёжной аудитории. В РПЛ играют и играют, редко что-то происходит. Есть Дзюба, Карпин, Мостовой, конфликты – это редкость», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Напомним, товарищеский матч между ЦСКА и 2DROTS, который состоялся 25 марта, собрал 15 тысяч зрителей. Игра завершилась победой команды из медиалиги со счётом 2:1.