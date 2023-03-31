Камил Гаджиев — о медиафутболе: «Удивлюсь, если в этом году драки не случится»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев считает, что рано или поздно в медийном футболе произойдёт серьёзная драка.

Гаджиев отметил, что не хотел бы, чтобы потасовка произошла с участием его команды. Президент подчеркнул, что несмотря на большое количество конфликтов в медийном футболе, в этой лиге есть люди, негативно относящиеся к нецензурной лексике.

«На турнире в Казахстане вообще дрались на каждой игре, был нездоровый резонанс. Но в медиафутболе точно есть люди, для которых матершина по отношению друг к другу неприемлема. Удивлюсь, если в этом году драки не случится», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Напомним, 25 марта команда из медиалиги 2DROTS обыграла в товарищеском матче московский ЦСКА (2:1).