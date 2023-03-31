Жирков дал понять, что его приглашали в Медиалигу

Завершивший недавно карьеру известный российский полузащитник Юрий Жирков пока что еще не определился с тем, что он собирается делать далее, посвящать ли жизнь футболу, но в ином качестве, или попробовать что-то совершенно иное. По его словам, у него были приглашения из Медиалиги, но они не прельстили Жиркова.

- Дальнейшие планы? Пока никаких планов. Медиафутбол? Кто‑то звал, но там играть же нужно. Уже тяжело, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что последним клубом Жиркова были подмосковные «Химки». С 2005 по 2021 год он защищал цвета российской сборной по футболу.