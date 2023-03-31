Михаил Игнатов: «В последнее время у нападающих «Спартака» появилось больше пространства»

Хавбек московского «Спартака» Михаил Игнатов доволен тем, как он работает в центре поля - по его словам, теперь у нападающих команды появилось больше пространства для маневра. Это является также заслугой испанского наставника Гильермо Абаскаля, считает Игнатов.

- Если говорить об изменениях именно в работе, то, мне кажется, я смог добавить в единоборствах, прессинге. Плюс нравится, что в последнее время у атакующих игроков появилось больше пространства для манёвра, больше свободы, - цитирует слова Игнатова «РБ Спорт».

Сейчас московский «Спартак», напомним, занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата. Осталось еще десять туров.