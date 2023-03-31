Даниэл Карвальо: «Понял, что для русских есть Бог на небе, а на земле - Путин»

В 2005 году московский ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, что стало первой победой для российского клуба в европейском турнире - армейцы доделали то, что должен был сделать в Кубке Кубков в 1993 году московский «Спартак».

Выступавший тогда за ЦСКА бразильский полузащитник Даниэль Карвальо вспомнил, как команду после успеха поздравил российский лидер Владимир Путин, явившийся на встречу с футболистами.

- Было немного обидно, ведь мы ничего не поняли из того, что сказал президент, наш переводчик остался в машине на улице. Приятно было видеть, с каким восхищением и уважением все смотрели на него. Понял, что для русских есть Бог на небе, а на земле — Путин, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Карвальо выступал за московский клуб с 2004 по 2010 год.