Непомнящий поддерживает идею проведения турне по Южной Америке

Российский наставник Валерий Непомнящий, прославившийся работой со сборной Камеруна на чемпионате мира 1990 года, когда его команда стала первой африканской сборной, вышедшей в четвертьфинал самого престижного мирового турнира, поддерживает идею проведения южноамериканского турне для национальной команды России.

- Почему нет? Если об этом говорит первое лицо РФС. Конечно, мне было бы интересно посмотреть на матчи с латинскими командами. Более чем. Турне? Здесь сказать нечего, кроме того, что так и нужно, и было бы хорошо его провести, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в последнее время наша команда вынуждена довольствоваться товарищескими матчами.