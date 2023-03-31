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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий поддерживает идею проведения турне по Южной Америке

31 Марта 2023 • 03:45 Комментировать

Российский наставник Валерий Непомнящий, прославившийся работой со сборной Камеруна на чемпионате мира 1990 года, когда его команда стала первой африканской сборной, вышедшей в четвертьфинал самого престижного мирового турнира, поддерживает идею проведения южноамериканского турне для национальной команды России.

- Почему нет? Если об этом говорит первое лицо РФС. Конечно, мне было бы интересно посмотреть на матчи с латинскими командами. Более чем. Турне? Здесь сказать нечего, кроме того, что так и нужно, и было бы хорошо его провести, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в последнее время наша команда вынуждена довольствоваться товарищескими матчами. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Непомнящий
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