Чернышев уверен в мотивации Карпина

Экс-наставник московского «Спартака» Андрей Чернышов считает, что с мотивацией Валерия Карпина в качестве лавного тренера российской сборной не должно быть проблем, несмотря на то, что она лишена возможности играть в европейских, а также мировых турнирах.

- Если говорить о мотивации Карпина тренировать сборную, то я знаю Валерия Георгиевича. Он человек, который привык добиваться максимальных результатов на футбольном поле и в качестве тренера, - цитирует слова Чернышова Metaratings.ru.

Напомним, что Валерий Карпин также является наставником футбольного клуба «Ростов», который в данный момент занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата.