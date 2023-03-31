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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернышев уверен в мотивации Карпина

31 Марта 2023 • 02:38 Комментировать

Экс-наставник московского «Спартака» Андрей Чернышов считает, что с мотивацией Валерия Карпина в качестве лавного тренера российской сборной не должно быть проблем, несмотря на то, что она лишена возможности играть в европейских, а также мировых турнирах.

- Если говорить о мотивации Карпина тренировать сборную, то я знаю Валерия Георгиевича. Он человек, который привык добиваться максимальных результатов на футбольном поле и в качестве тренера, - цитирует слова Чернышова Metaratings.ru.

Напомним, что Валерий Карпин также является наставником футбольного клуба «Ростов», который в данный момент занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата. 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Андрей Чернышов
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