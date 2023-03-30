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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хаджи видит Салихову тренером женской команды «Спартака»

30 Марта 2023 • 23:48 Комментировать

Бывший генеральный директор «Спартака» Александр Хаджи поддержал идею создания женской команды «Спартака». Более того, он уже знает, кто может стать наставником такой команды - это Зарема Салихова, супруга бывшего президента московского клуба Леонида Федуна.

- Пусть команду возглавит Зарема Салихова. Она же считает, что разбирается в футболе. Говорит, что Абаскаль — ее находка. Зачем давать советы в мужском футболе? - вопрошает Хаджи в интервью «Чемпионату».

В прошлом Зарема Салихова выигрывала конкурс «Краса России», а также снималась для известного издания Playboy. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зарема Салихова Александр Хаджи
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