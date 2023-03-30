Гладилин предложил «Спартаку» создать женскую команду

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что руководству московского клуба следует задуматься о создании женской команды. Он считает, что «Спартаку» негоже отставать от других ведущих клубов российского футбола, которые уже создали себе женские команды.

- Только положительно отношусь к созданию женской команды «Спартака». Надо обязательно сделать это. Сейчас многие девочки увлекаются футболом — это зрелищный и эмоциональный вид спорта, - цитирует слова Гладилина «Чемпионат».

Напомним, что в уходящем месяце стартовал новый сезон российского чемпионата Суперлиги среди женщин.