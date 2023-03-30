Уваров: «18 лет дружили семьями с ребятами с Украины, а потом резко перестали, у них разговоры лишь об одном»

Экс-голкипер советской сборной по футболу, Александр Уваров, прокомментировал, что из-за известных событий на Украине он потерял друзей, с которыми общался почти два десятка лет - речь, разумеется, о друзьях украинского происхождения, проживающих в Израиле, где Уваров продолжает свою трудовую деятельность.

- Не очень простое время. Мы 18 лет дружили семьями с ребятами с Украины, а потом резко перестали. Они прекратили общение. Приходишь к ним домой, а они разговаривают только про…, - посетовал Уваров в интервью «Чемпионату».

Сейчас Уваров работает в качестве наставника вратарей в израильском «Маккаби».