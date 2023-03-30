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Даниэль Карвальо: «Для русских есть Бог на небе, а на земле – Путин»

30 Марта 2023 • 20:25 Комментировать

Бывший игрок ЦСКА Даниэль Карвальо вспомнил о своих впечатлениях от встречи с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства встречался с командой ЦСКА после её успеха в Кубке УЕФА в 2005 году.

«Да, ощутил энергетику. Приятно было видеть, с каким восхищением и уважением все смотрели на Путина. Понял, что для русских есть Бог на небе, а на земле – Путин», - сказал Карвальо, чьи слова приведены на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА в финале Кубка УЕФА в 2005 году обыграл лиссабонский «Спортинг» с результатом 3:1. Тогда за московских «армейцев» забили Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав.

Добавим, что на прошлой неделе Даниэль Карвальо сыграл за ЦСКА в товарищеском матче против 2DROTS.

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Евро-Футбол.Ру,
Даниэль Карвальо Владимир Путин
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