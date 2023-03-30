В «Наполи» отреагировали на слухи о Дивееве

В прессе появилась информация о том, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев находится на радаре «Наполи», лидирующего в Серии А. Комментарий на этот счёт дал Кристиано Джунтоли, занимающий должность спортивного директора итальянского клуба.

«Неправда, что наш клуб интересуется Дивеевым», - сказал Джунтоли, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

«Наполи» сейчас уверенно лидирует в турнирной таблице итальянской Серии А. Второй «Лацио» команда Лучано Спаллетти опережает на 19 очков. Стоит сказать, что в последний раз «Наполи» становился чемпионом в 1990 году.

23-летний Игорь Дивеев оценивается экспертами портала transfermarkt в 6 миллионов евро.