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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Трибуны окутывает спортивный азарт»: На Первом канале вышел сюжет о пользе Fan ID

30 Марта 2023 • 18:52 Комментировать (1)

На Первом канале вышел сюжет о системе Fan ID в российском футболе. О паспортах болельщика рассказывается исключительно в позитивном ключе.

«С этого года карты болельщика нужды для посещения всех матчей Российской премьер-лиги. Новая система отсекла от игр заядлых нарушителей порядка, кому суд запретил посещать стадионы. И теперь трибуны окутывает лишь спортивный азарт», - говорится в сюжете.

«Последний матч у нас был решающий, и начали дымить на трибунах. Дети стали кашлять. Введи карту болельщика, и на стадионах стало безопаснее. Ничего не поджигают, ничего не бросают», - рассказала героиня сюжета из Нижнего Новгорода.

Отметим, что после внедрения системы Fan ID посещаемость футбольных матчей в России резко упала.

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Евро-Футбол.Ру,
Первый Канал fan id
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