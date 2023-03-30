Колосков: «Фанатам надо разрешить на стадионе и пиво, и водку»

Вячеслав Колосков, который является почётным президентом Российского футбольного союза, высказался о возможном разрешении продаж пива на стадионах.

«Моя позиция, что фанатам надо разрешить на стадионе и пиво, и водку», - сказал Колосков, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

На выходных после паузы, связанной с матчами национальных сборных, возобновляется чемпионат России. На текущий момент первое место в турнирной таблице занимает «Зенит». Второй «Ростов» питерцы опережают на семь очков, а третий «Спартак» - на восемь очков.

Письмо об упрощении Fan ID направлено правительству – известны детали