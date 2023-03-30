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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

РФС рассказал о реформе компенсационных выплат за подготовку футболистов

30 Марта 2023 • 15:42 Комментировать

На официальном сайте Российского футбольного союза была обнародована информация об утверждении реформы, в рамках которой клубы ежегодно будут платить взносы за подготовку футболистов.

Клубы будут переводить 2% от суммы зарплат игроков-мужчин и 5% от зарплат игроков-женщин.

«Средства будут распределяться между спортивными школами и тренерами, подготовившими спортсменов», - говорится в пресс-релизе РФС.

На ближайших выходных после международной паузы возобновится чемпионат России. Лидером на текущий момент является «Зенит». Второй «Ростов» отстаёт от питерцев на семь очков, третий «Спартак» - на восемь.

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