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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев получит от 4 до 6 окладов после увольнения из «Торпедо»

30 Марта 2023 • 14:33 Комментировать

Недавно «Торпедо» отправило Андрея Талалаева в отставку с должности главного тренера. Новым рулевым «автозаводцев» стал испанский специалист Жозеп Клотет.

Как стало известно «РБ Спорт», после увольнения из «Торпедо» Талалаев получит от четырёх до шести окладов.  Ранее этот же источник сообщал, что по договорённости ему запрещено обсуждать свою работу в клубе в прессе.

«Торпедо» сейчас занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. После 20 сыгранных туров команда имеет только 10 очков в своём активе.

Ближайший матч «Торпедо» проведёт 2 апреля – против «Ростова» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андрей Талалаев
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