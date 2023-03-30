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Силкин объяснил, почему Захарян стал не таким ярким на поле

30 Марта 2023 • 14:23 Комментировать (1)

Экс-рулевой «Динамо» Сергей Силкин не считает, что Арсен Захарян переживает игровой спад. Специалист нашёл объяснение тому, что полузащитник выступает не так ярко, как раньше.

«Думаю, в игре Арсена нет спада, просто сейчас все уже знают, как против него нужно действовать. Он игрок сборной, лидер команды, но сейчас ему просто перестали давать пространство», - сказал Силкин, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

В конце лета прошлого года интерес к Арсену Захаряну проявлял «Челси». Поговаривали, что сделка не была оформлена из-за проблем с переводом денег в условиях санкций. Есть мнение, что срыв трансфера в топ-клуб Премьер-лиги негативно повлиял на настрой Захаряна.

19-летний Арсен Захарян оценивается экспертами портала transfermarkt в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин Арсен Захарян
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Leonardis
30 Марта 2023 в 15:05
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