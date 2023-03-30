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Представитель Тюкавина ответил на вопрос об интересе к игроку из Европы

30 Марта 2023 • 14:14 Комментировать

Футбольный менеджер Алексей Сафонов, который работает с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным, ответил на вопрос, сохранятся ли интерес из Европы к футболисту.

«Какие-то движения есть. Когда будет конкретное предложение «Динамо» или я договорюсь с кем-то, пришлют запрос, будем разговаривать», - сказал Сафонов, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

В сезоне 2022/2023 Константин Тюкавин забил 9 голов в 28 матчах за «Динамо» в различных соревнованиях. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 20-летнего Тюкавина в 7 миллионов евро.

Добавим, что «Динамо» на текущий момент занимает четвёртое место в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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