Письмо об упрощении Fan ID направлено правительству – известны детали

В конце прошлой недели президент России Владимир Путин поручил добиться упрощения системы Fan ID до начала мая. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», письмо с предложенными поправками было направлено правительству.

Так, правительству предлагается отменить необходимость получения карты болельщика для детей младше 14 лет. Также предлагается сделать послабления владельцев или покупателей абонементов на сезон. Кроме того, в предложениях сказано о возможных послаблениях для пенсионеров и инвалидов.

Как известно, после внедрения системы Fan ID посещаемость футбольных матчей в России резко упала.