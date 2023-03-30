Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Письмо об упрощении Fan ID направлено правительству – известны детали

30 Марта 2023 • 14:08 Комментировать

В конце прошлой недели президент России Владимир Путин поручил добиться упрощения системы Fan ID до начала мая. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», письмо с предложенными поправками было направлено правительству.

Так, правительству предлагается отменить необходимость получения карты болельщика для детей младше 14 лет. Также предлагается сделать послабления владельцев или покупателей абонементов на сезон. Кроме того, в предложениях сказано о возможных послаблениях для пенсионеров и инвалидов.

Как известно, после внедрения системы Fan ID посещаемость футбольных матчей в России резко упала.  

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
fan id
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
15:43 · Россия. Премьер-лига
Агент отреагировал на информацию об интересе «Наполи» к Дивееву
15:42 · Россия. Премьер-лига
РФС рассказал о реформе компенсационных выплат за подготовку футболистов
15:33 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Не люблю смеяться»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Семак оценил игру «Урала»
15:25 · Россия. Премьер-лига
«Наполи» заинтересован в переходе Дивеева
15:23 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о кадровой ситуации в «Зените»
15:05 · Россия. Премьер-лига
Рапопорт призвал бережно относиться к Пиняеву, чтобы не повторилась история Черенкова
14:37 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» сообщили, что игрокам выплатят двойные премиальные за победу над «Спартаком» 1
14:33 · Россия. Премьер-лига
Талалаев получит от 4 до 6 окладов после увольнения из «Торпедо»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Силкин объяснил, почему Захарян стал не таким ярким на поле 1
14:20 · Россия. Премьер-лига
Ермаков считает, что 2DROTS мог бы выступать в Первой лиге
14:14 · Россия. Премьер-лига
Представитель Тюкавина ответил на вопрос об интересе к игроку из Европы
14:08 · Россия. Премьер-лига
Письмо об упрощении Fan ID направлено правительству – известны детали
14:05 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: «Говорили Захаряну: «Какой «Челси»? Тут сиди!»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Ахмат» ничуть не слабее «Спартака»
Все новости
Рекомендуем